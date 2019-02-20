РИАМО – 20 фев. Три пожарных депо ввели в эксплуатацию в столице в течение двух лет, кроме того, повышен уровень заработной платы спасателей, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Те задачи, которые определены МЧС, мэром города, правительством Москвы, реализуются достаточно успешно. Если говорить о статистике, показателях, то они с каждым годом улучшаются. Этому способствует системная работа, системное взаимодействие с МЧС в вопросах материально-технического обеспечения, подготовки кадров, применения новинок», – сказал Бирюков.

Он уточнил, что в настоящее время нельзя проводить мероприятия, не имея четкого материально-технического обеспечения.

«Мы за последние два года ввели в эксплуатацию 3 пожарных депо, пожарно-спасательные центры. Мы обеспечили их новой пожарно-спасательной техникой, обмундированием», – дополнил Бирюков.

Правительство города выделяет средства на социальную поддержку пожарных и спасателей.

«Мы повысили уровень их заработной платы, такое решение было принято мэром в прошлом году», – подчеркнул Бирюков.

Он пояснил, что сегодня внедряются новые образцы техники.

«Достаточно привести пример ввода в эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов, которые могут нести небольшое снаряжение в помощь тем, кто попал в беду на воде. Вводятся в постоянную эксплуатацию мотоподразделения в составе 22 экипажей, которые будут работать в круглосуточном режиме по территории города, прибывать для оказания помощи в труднодоступные места, с электрифицированным тяжелым инструментом», – перечислил заммэра.

Это, по сути дела, новинка в масштабах всей нашей страны, заключил Бирюков.