РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. В подмосковном Королеве возложили цветы к монументу «Павшим за Родину» и провели торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В митинге приняли участие представители администрации городского округа, ветераны ВОВ, сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ученики школ №№2, 3 и гимназии №18, жители города. Школьники подготовили для присутствующих музыкальные номера.

«Это праздник, который каждому из нас показывает, что любовь к родине будет всегда. Я каждого из вас поздравляю с этим праздником, желаю, чтобы любовь к нашей стране была у каждого – от мала до велика. Защищать родину – великая почетная миссия», – сказал заместитель руководителя администрации Королева Игорь Трифонов.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.