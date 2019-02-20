РИАМО – 20 фев. МУП «Татариновское ЖКХ» из Ступина исполнило предписание Госжилинспекции Подмосковья об устранении нарушений в предоставлении коммунальных услуг в жилом доме поселка Михнево, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома №5, расположенного на улице Московская в рабочем поселке Михнево, обратились в Госжилинспекцию с просьбой принять меры для восстановления нормального отопления. По их словам, в квартирах было холодно, батареи были еле теплые, а конкретных действий от УК жители добиться не могли. Жильцы дома беспокоились за здоровье маленьких детей, которые также проживали с ними. Инспекторы провели проверку, замеры температуры воздуха и радиаторов отопления в доме показали, что в большая и две маленькие угловые комнаты квартиры прогревались неравномерно. Их температура составила от +40,5 °C до +29,3 °C, в то время как температура воздуха в этих помещениях не прогревалась выше 19,5 °C.

«Данные показатели отличаются от требований к предоставлению коммунальных услуг, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, в соответствии с которыми температура воздуха в угловых комнатах квартиры должна составлять не ниже +20 °C», – уточнил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Инспекторы установили, что нормативная температура в угловых комнатах квартиры заявителя не обеспечивается в связи с нарушениями циркуляции теплоносителя в общедомовой системе отопления по стояку.

«В связи с отсутствием отключающих устройств и перемычек радиаторы отопления в данном жилом помещении являются частью общедомовой системы отопления, а значит, должны обслуживаться УК. По этой причине МУП «Татариновское ЖКХ», управляющее данным домом, получило предписание о незамедлительном устранении нарушения правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах», – прокомментировал Соков.

Он добавил, что в отношении УК возбудили административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». На данный момент материалы дела находятся на рассмотрении мирового судьи. Если вину МУП «Татариновское ЖКХ» признают, то они должны будут выплатить штраф на сумму от 250 до 300 тысяч рублей.

«По итогам контрольной проверки исполнения предписания инспекторы зафиксировали факт выполнения работ по наладке и регулировке системы отопления в многоквартирном доме, а также по обеспечению жителей вышеуказанного дома коммунальной услугой «отопление» в соответствии с установленными нормативными требованиями», – заключил Соков.