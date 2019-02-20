РИАМО - 20 фев. В среду днем в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра в 12 метров в секунду, в городе наблюдаются местами небольшие осадки, снег и дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха плюс 2,1-2,2 градуса, на территории новой Москвы местами слабые осадки (снег, дождь), температура воздуха плюс 0,7-1,5 градуса, порывы ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах столицы температура составляет плюс 1-2,9 градуса, местами идут небольшие осадки.

Ранее синоптики на 20 и 21 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели в Московском регионе.