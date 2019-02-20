РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. В среду в подмосковном Королеве прошло торжественное открытие памятной доски Героям курсантам, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На открытии присутствовали руководитель городской администрации Юрий Копцик, депутаты Мособлдумы и городского совета депутатов, ветераны Великой Отечественной войны, представители российского военно-исторического общества, сотрудники администрации, ветераны, представители 4-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ и члены «Боевого братства», военные, школьники.

«Двадцатого февраля – день памяти Героев Советского Союза Московского краснознаменного военно-инженерного училища, которые совершили подвиг. В гимназии №5, где мы открываем мемориальную доску, уже несколько лет работает музей, посвященный Героям курсантам. Это те люди, на которых мы должны равняться, память о которых мы не можем предать, именно они – настоящие герои, которые положили свою жизнь за наше Отечество и мирное небо над головой», – сказал Копцик.

На мемориальной доске размещены имена 27 Героев Советского Союза, курсантов Московского краснознаменного военно-инженерного училища, которое базировалось в Болшеве с 1939 по 1946 годы. Около 12 тысяч специалистов подготовило училище для Советской армии, которая вела неравный бой с фашизмом.