РИАМО - 20 фев. Мосгорнаследие подписало приказ о включении доходного дома начала XIX века на Трубной улице в реестр объектов культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Доходному дому, расположенному по адресу: Трубная улица, дом 27, строение 1, присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Это двухэтажное здание представляет собой типичный образец маломасштабной московской застройки второй половины XIX века», – говорится в сообщении.

После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения особняк находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Памятник строили в два этапа. Во время первого этапа, в 1810 году, он представлял собой главный дом небольшой городской усадьбы, был жилым и состоял из каменного первого этажа и деревянного мезонина.

В 1860 году дом стал доходным, появились второй деревянный этаж и галерея. В это время участком владел крестьянин удельного ведомства А.И. Иванов. В таком виде дом сохранился до наших дней.

«Небольшой доходный дом на Трубной улице – важный участник ее исторического облика. Это здание дает горожанам представление о традиционной деревянной застройке Москвы второй половины XIX века. Дом хорошо сохранил объем, планировку и декор фасадов, характерных для этого времени. Его фасады имеют крайне простое декоративное решение, основанное на приемах архитектуры позднего классицизма с элементами эклектики», –рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он также дополнил, что, когда дом приспособили под доходную функцию, на каждом этаже разместили по две квартиры. Все комнаты были небольшими и соединялись анфиладой. Емельянов уточнил, что до сих пор не удалось установить, кто был автором проекта этого здания.