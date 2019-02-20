РИАМО – 20 фев. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков в рамках рабочей поездки в Волоколамск осмотрел проблемные многоквартирные дома и встретился с жителями муниципалитета на форуме «Управдом», он оценил состояние жилищного фонда во время отопительного сезона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рабочей поездке Сокова сопровождал глава Волоколамского района Михаил Сылка. Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья обратил внимание представителей органов местного самоуправления и УК на необходимость устранения нарушений в содержании многоквартирных домов, в том числе и двух осмотренных во время визита.

«Так, в доме №121 на Северном шоссе необходимо будет устранить подтопление подвала и устранить его последствия. В доме №15 по улице Свободы предстоит выявить и устранить причину протечек кровли», – сказал Соков.

Позднее он открыл муниципальный форум «Управдом» в Волоколамском районе, в котором приняли участие председатели и члены советов многоквартирных домов, а также активные жители муниципалитета. Глава ведомства подробно рассказал о мерах, которые позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. В частности, он напомнил об обязанности заключения договоров на техническое обслуживание ВКГО и ВДГО.

«Речь на форуме также шла о необходимости включения адресов МКД в программу капитального ремонта и губернаторскую программу ремонта подъездов «Мой подъезд», новых положениях жилищного законодательства. В ходе встречи с жителями Вадим Соков ответил на все вопросы собравшихся», – говорится в сообщении.

Личные поездки в муниципальные образования Подмосковья Соков считает очень важными для выявления проблемных участков, установления непосредственного контакта с людьми в том или ином городском округе или муниципальном районе.

«Решать их можно, только объединив усилия всех областных органов государственной власти, местного самоуправления, организаций сферы ЖКХ и неравнодушных людей, радеющих за свой дом, улицу, город, муниципалитет. Только объединив усилия можно проанализировать и, в конечном счете, решить большинство проблем», – резюмировал Соков.