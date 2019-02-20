РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили свыше 500 нарушений правил дорожного движения за минувшую неделю, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«За прошедшую неделю (с 12 по 18 февраля – ред.) по линии ОГИБДД при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено более 500 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Также за данный период сотрудники ГИБДД выявили 162 нарушения водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 55 автомобилей. Сумма назначенных штрафов составила более 200 тысяч рублей.

Всего за прошедшую неделю в подмосковном Подольске произошло более 140 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали три человека.