РИАМО - 20 фев. Государственная Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку «Илья Репин», экспозиция пройдет с 16 марта по 18 августа, сообщается на сайте галереи.

Как уточняется в материале, билеты можно купить онлайн на официальном сайте Третьяковки.

«Масштабная выставка произведений Ильи Ефимовича Репина представит современную интерпретацию творчества великого художника. Будут показаны лучшие работы мастера, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов. Экспозиция, расположенная на трех этажах в самых крупных выставочных залах Третьяковской галереи, включит более 170 живописных полотен и более 130 графических работ», – говорится в сообщении.

Помимо хрестоматийно известных, знакомых всем из школьной программы картин («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану») для выставки отобраны малоизвестные произведения, которые станут настоящим открытием для московской публики. Важное событие – экспонирование крупноформатного полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» из собрания Государственного Русского музея.

Выставка в Третьяковской галерее даст начало серии проектов, посвященных юбилею художника. Они пройдут в России и Европе (Финляндии и Франции) и дадут возможность современному зрителю познакомиться с творчеством мастера, во многом определившего пути развития русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века.