РИАМО – 20 фев. Жителей Орехово-Зуева приглашают принять участие в Открытом первенстве муниципалитета по лыжным гонкам на городской лыжной базе 24 февраля, сообщается на странице комитета по культуре и спорту муниципалитета.

«Приглашаем принять участие в Открытом первенстве городского округа Орехово-Зуево по лыжным гонкам. Старт раздельный, стиль свободный», – говорится в сообщении.

Регистрация для участия в первенстве открыта до 22 февраля 2019 года в электронном виде на сайте.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, соревнования стартуют 24 февраля в 11:00 по адресу: город Орехово-Зуево, улица Кирова, дом №29.