РИАМО – 20 фев. Завод имени Хруничева в Москве лучше всего подходит для создания Национального космического центра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В среду президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному Собранию. В частности, глава государства поручил «Роскосмосу» и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр.
Градоначальник уточнил, что в последние годы он находится в сложном положении.
«Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище», – пояснил мэр.
По его мнению, открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие – разработчика и производителя орбитальных станций «Салют», «Мир», российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей «Протон».
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