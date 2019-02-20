РИАМО – 20 фев. Завод имени Хруничева в Москве лучше всего подходит для создания Национального космического центра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В среду президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному Собранию. В частности, глава государства поручил «Роскосмосу» и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр.

«В своем послании президент сформулировал четкий план по улучшению жизни россиян. Многие проекты, например, поддержка многодетных семей, пожилых людей, развитие образования и здравоохранения в столице уже частично реализованы. Теперь надо сделать так, чтобы они работали максимально эффективно. Президент также поручил создать в Москве Национальный космический центр. Лучше всего для этого подходит завод имени Хруничева», – написал Собянин.

Градоначальник уточнил, что в последние годы он находится в сложном положении.

«Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище», – пояснил мэр.

По его мнению, открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие – разработчика и производителя орбитальных станций «Салют», «Мир», российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей «Протон».