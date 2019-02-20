РИАМО - 20 фев. В России в ближайшие два года необходимо закрыть и рекультивировать 30 крупных проблемных свалок в черте городов, сообщил в среду в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

«В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - и все остальные», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что одновременно с этим надо повысить долю обработки отходов с нынешних 8-9% до 60%. Это позволит регионам не накапливать новые миллионы тонн мусора.

Путин добавил, что предприятия сферы ЖКХ и энергетики, транспорт необходимо переводить на более чистые, экологические технологии. Также президент призвал бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива.

Глава государства напомнил и о 12 самых проблемных с экологической точки зрения городах страны.

«Эти города нужно наконец вывести из зоны настоящего экологического бедствия – за шесть лет объем загрязняющих атмосферу выбросов должен здесь сократиться не менее чем на 20%», – сказал Путин.

В этом году российские регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.

Выступление Путина, посвященное «мусорной реформе», сопровождалось демонстрацией примеров успешной рекультивации полигонов ТБО в Подмосковье. В частности, на экране показали, как после проведенных работ изменились полигон «Электросталь» в одноименном городском округе и полигон «Быково», расположенный в городском округе Павловский Посад.