РИАМО - 20 фев. Подмосковный Наро-Фоминск вошел в пятерку самых популярных малых городов для отдыха на выходные в День защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и домов туристами для проживания с 22 по 24 февраля.

«В первой пятерке популярности у туристов – Выборг в Ленинградской области, Великий Устюг в Вологодской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Наро-Фоминск в Московской области и Сортавала в Карелии», – говорится в сообщении.

Так, туристы бронируют отдых в малых городах на праздничные выходные февраля на одни-трое суток и тратят на проживание в отелях и домах от 4 до 14 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего проживание в февральские праздники обходится в Вологодской области, дороже – в Подмосковье.

Для отдыха на море на 23 февраля чаще всего выбирают Ялту и Сочи, для горнолыжного отдыха – Шерегеш и Красную Поляну.

Кроме того, в городах воинской славы Выборге и Наро-Фоминске в День защитника Отечества состоится праздничный салют.