РИАМО - 20 фев. Подмосковный Наро-Фоминск вошел в пятерку самых популярных малых городов для отдыха на выходные в День защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и домов туристами для проживания с 22 по 24 февраля.
Так, туристы бронируют отдых в малых городах на праздничные выходные февраля на одни-трое суток и тратят на проживание в отелях и домах от 4 до 14 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего проживание в февральские праздники обходится в Вологодской области, дороже – в Подмосковье.
Для отдыха на море на 23 февраля чаще всего выбирают Ялту и Сочи, для горнолыжного отдыха – Шерегеш и Красную Поляну.
Кроме того, в городах воинской славы Выборге и Наро-Фоминске в День защитника Отечества состоится праздничный салют.
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