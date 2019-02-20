РИАМО - 20 фев. Президент России Владимир Путин дал поручение министерству природных ресурсов и экологии РФ провести детальную ревизию природных зон в стране.

В среду в Гостином дворе Путин огласил послание Федеральному Собранию.

«Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать: в заповедниках возможен исключительно экологический туризм без изъятия территории, вырубок леса или капитального строительства», – сказал Путин.

Президент отметил, что на сегодняшний день во многих заповедниках границы до сих пор четко не определены.

Он также уточнил, что в этом году в стране откроются новые заповедники – в Дагестане, республике Коми, Алтайском крае, Якутии и Челябинской области.