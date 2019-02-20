РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске выдворили за пределы РФ иностранца за нарушения миграционного законодательства, сообщается в группе «УМВД России по Подольску» в соцсети «ВКонтакте».

«За неделю (с 12 по 18 февраля - ред.) на территории Подольска сотрудниками полиции были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено пять мест концентрации иностранных граждан, по результатам которых составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории РФ, нарушение должностным лицом правил пребывания иностранных граждан и другим. Судом было вынесено 1 решение об административном выдворении за пределы РФ иностранного гражданина», – говорится в сообщении.

За данный период наложили административные штрафы за нарушения миграционного законодательства на более 100 тысяч рублей.

Также, в целях пресечения административных правонарушений, связанных с неуплатой административных штрафов лицами, совершившими административные правонарушения, с 14 по 20 февраля в Подольске проводился комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Должник».