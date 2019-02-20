РИАМО - 20 фев. На базе Московского областного политехнического колледжа (МОПК НИЯУ МИФИ) в подмосковной Электростали состоялся первый в России «Атомный диктант», давший старт общественному социально-просветительскому проекту «Ядерные знания – Сила!», говорится в сообщении пресс-службы Машиностроительного завода.

Проект реализуется под эгидой Ядерного общества России и уже получил одобрение и поддержку Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП), АО «ТВЭЛ» и Машиностроительного, управления образования городского округа Электросталь, ветеранских и молодежных организаций.

«В пленарном заседании с торжественным запуском проекта приняли участие более 300 человек, из которых 126 человек участвовали в написании первого «Атомного диктанта», ставшего логическим развитием регулярно проходящих «Тотального диктанта» и «Географического диктанта», - отмечается в материале.

За парты Московского областного политехнического колледжа сели старшеклассники школ Электростали и студенты МОПКа, чтобы проверить свои знания в области атомной энергетики и промышленности, истории их развития, биографических фактов великих отечественных физиков-ядерщиков и руководителей атомного проекта, особенностей процессов, связанных с получением энергии атома.

В числе желающих написать «Атомный диктант» оказались и взрослые люди различных профессий, как имеющих отношение к атомной отрасли, так и нет.

Начальник управления образования администрации Электростали Елена Митькина отметила, что проведение в городе «Атомного диктанта» должно стать новой регулярной традицией.

«Без атомной энергетики нет будущего у цивилизации. У нашей системы образования очень тесные связи с Топливной компанией и Машиностроительным заводом, и мы планируем дальнейшую реализацию совместных профориентационных проектов», – уточнила Митькина.

В свою очередь директор по производству ПАО «МСЗ» Игорь Дарьин отметил, что Машиностроительный завод – одно из старейших предприятий города, которое не только славится своими богатыми производственными традициями, но и уделяет огромное внимание просветительской работе с юным поколением.

«Возможно, для кого-то сегодняшний «Атомный диктант» станет первым шагом в будущую профессию», – подчеркнул Дарьин.

Исполнительный вице-президент Ядерного общества России (ЯОР) Сергей Кушнарев, принявший участие в проекте в качестве сопредседателя оргкомитета, добавил, что проведение «Атомного диктанта» полностью отвечает просветительским задачам в сфере атомной энергетики, возложенным на ЯОР, вследствие чего проект был безоговорочно поддержан организацией.

«Любые знания – это сила. А ядерные знания – это особая сила! Поэтому я очень рад, что новый просветительский проект, реализуемый в интересном, необычном формате, стартовал сегодня в Электростали», – сказал Кушнарев.

Как сообщил инициатор проекта, председатель оргкомитета конкурса, сотрудник службы ядерной и радиационной безопасности ПАО «МСЗ», член правления Ядерного общества России, получивший приглашение в полуфинал конкурса «Лидеры России», Александр Дунилин, конкурс «Атомный диктант» планируется интегрировать с другими профориентационными проектами в городах присутствия предприятий атомной отрасли и НИЯУ МИФИ.

С целью расширения географии проекта было получено одобрение и поддержка АО «ТВЭЛ», отраслевого движения ветеранов и Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Имеется заинтересованность в развитии проекта и на площадке его запуска в Электростали, что продолжит совместную работу Ядерного общества России, ПАО «МСЗ» и управления образования города.

«Сегодня нами был активирован первый в стране «Атомный диктант». И это только начало той масштабной просветительской работы, которая есть в наших планах. Повышение уровня знаний молодежи о различных аспектах использования атомной энергии непременно будет продолжено», – сказал Дунилин.

Итоги «Атомного диктанта» будут опубликованы 4 марта на сайте Ядерного общества России, а уже 5 марта состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса, которая пройдет в центре информации ПАО «МСЗ».