РИАМО - 20 фев. Президент России Владимир Путин призвал создать в стране цивилизованную безопасную систему обращения с отходами и их переработки и утилизации.

В среду в Гостином дворе президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию.

«Надо сформировать цивилизованную безопасную систему обращения с отходами и их переработке и утилизации. <…> Прошу ОНФ (Общероссийский народный фронт – ред.) обеспечить здесь действенный гражданский контроль. <…> Сигналы о нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к конкретным мерам», – сказал Путин.

Президент призвал избавиться в этой сфере от «мутных» структур, которые не несут никакой ответственности и сваливают мусор «где и как придется», отметив, что в этом году регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.

Выступление главы страны о «мусорных проблемах» сопровождалось изображениями преобразившихся мусорных полигонов в Московской области, в частности, полигона ТБО «Электросталь», полигона ТБО «Быково» в городском округе Павловский Посад.