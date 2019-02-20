РИАМО – 20 фев. Россия никому не угрожает и не стремится к конфронтации, а все ее действия в сфере безопасности носят исключительно оборонительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит оборонительный характер. Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим ее, тем более с такой глобальной державой, как Соединенные Штаты Америки. Но, похоже наши партнеры не замечают, какими темпами меняется мир, куда он движется, они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику», – сказал Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что безопасность страны будет обеспечена надежно и безусловно.

«Мы готовы к переговорам разоруженческой тематики, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождем, пока наши партнеры созреют, осознают необходимость равноправного диалога», – заключил российский лидер.