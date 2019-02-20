РИАМО – 20 фев. Свыше 2 тысяч мастерских переоснастят в российских колледжах и техникумах к 2022 году, сообщил в среду в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

«Надо ускорить модернизацию среднего профессионального образования, в том числе к 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и техникумах», - сказал Путин.

Он добавил, что за три года в России планируется создать более 1 миллиона новых мест в системе дополнительного образования.

Ранее Путин сообщил, что в течение трех лет в 15 российских регионах будут созданы научно-образовательные центры.