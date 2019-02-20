РИАМО – 20 фев. Президент России Владимир Путин предложил за два года обновить в стране весь массив нормативных актов в сфере контрольной и надзорной деятельности.

«Давайте подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственных региональных приказов, писем и инструкций. За оставшиеся два года - два года есть впереди - при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям», — сказал Путин в среду в ходе послания Федеральному Собранию.

Президент добавил, что устаревшие документы нужно сдать в архив. Также глава государства призвал власти не бояться этой работы и провести ее.