РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Сотрудники полиции подмосковного Подольска раскрыли семь краж, два грабежа и убийство за прошедшую неделю, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В период с 12 по 18 февраля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более одной тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. Раскрыто: одно убийство, два грабежа, семь краж, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также за данный период в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД было раскрыто шесть тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлен один притон, также было изъято более 10 граммов наркотических средств. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Помимо этого, за прошедшую неделю на территории горокруга было зафиксировано два факта ухода несовершеннолетних из мест проживания. В настоящее время их местонахождение установлено. А также сотрудниками УМВД была обеспечена охрана общественного порядка при проведении 23 массовых мероприятий с общим количеством участников более четырех тысяч человек.