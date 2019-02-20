РИАМО – 20 фев. Модернизация системы здравоохранения требует от властей системной работы и высоких расходов, но это необходимо, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Гостином дворе президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию.

«В здравоохранении нам есть к чему стремиться – и «Бережливая поликлиника», и стационары, и лекарства, и качественное оборудование. Эти темы для нас очень важны, и мы должны сделать здравоохранение доступным. На это нужно направить большие силы и ресурсы. И мы к этому готовы и этого добьемся», – сказал Воробьев журналистам после ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию.

Губернатор Московской области уточнил, что в рамках модернизации поликлиник должно меняться не только оборудование, но и подход к пациенту.