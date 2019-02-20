РИАМО – 20 фев. Первая атомная подводная лодка-носитель беспилотной системы «Посейдон» будет спущена на воду уже весной, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В среду Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному Собранию.

«Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать. Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану», – сказал Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Кроме того, Военно-морской флот России на 2-3 года раньше установленных сроков получит семь новых многоцелевых подводных лодок, а также другую технику.

Беспилотный подводный аппарат с малогабаритной ядерной энергетической установкой «Посейдон» был впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года во время его обращения к Федеральному собранию.

Лидер государства подчеркнул, что началось серийное производство комплекса «Авангард», также проводится цикл испытаний тяжелой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты «Сарма».

«Лазерные танки «Пересвет» и Авиационные комплексы с гидрозвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свою уникальность. В декабре этого года все поставленные вооруженные силы «Пересвета» заступят на боевое дежурство. Продолжится и работа по расширению инфраструктуры базирования самолетов МИГ-31, оснащенных ракетным кинжалом», – добавил президент России.