РИАМО – 20 фев. В 15 российских регионах в течение трех лет будут созданы научно-образовательные центры, сообщил в среду в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.
«Мы создаем в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. В течение трех лет такие центры должны быть созданы в 15 субъектах РФ, в том числе первые пять в этом году, три из них в этом году должны быть запущены», - сказал Путин.
По словам президента, на всех уровнях профессионального образования необходимо внедрить обновленные учебные программы. Также следует организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются.
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