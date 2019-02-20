РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В Доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский подмосковного Подольска до 28 февраля продлится выставка рисунков ко Дню защитника Отечества, посмотреть работы смогут все желающие бесплатно, сообщается на сайте ДК.

«В преддверии Дня защитника Отечества в фойе Дома культуры «Металлург» будет организована выставка рисунков, посвященных нашим дорогим защитникам. Это папы, дедушки, братья. На выставке представят рисунки детей, занимающихся в кружках декоративно-прикладного творчества ИЗО «Радуга» и «Палитра», – говорится в сообщении.

Посмотреть работы смогут все желающие бесплатно по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5.