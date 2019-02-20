РИАМО – 20 фев. Власти Подмосковья должны держать высокий темп в модернизации образования, здравоохранения и экономическом развитии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Гостином дворе президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию.

«Послание – это важное стратегически событие для нас, региональной власти. Большое внимание уделено поддержке человека, гражданина, решению тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни – в образовании, здравоохранении, экономике. Особые усилия в поддержке многодетных семей. как отметил президент, если ты не готов – не подходи к снаряду. Мы должны держать высокий темп», – сказал Воробьев журналистам после ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию.

Губернатор Подмосковья дополнил, что большое внимание было уделено экономическим вопросам и суверенитету страны.