РИАМО – 20 фев. К концу 2019 года в России могут запустить цифровую платформу для предпринимателей, где будет размещена публичная информация о давлении на бизнес, платформа также станет подспорьем для руководителей правоохранительных органов, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.

Ранее в ходе послания Федеральному Собранию Путин рассказал, что в стране необходимо избавляться от всего, что ограничивает свободу предпринимательства. Глава государства поручил Верховному суду и Генеральной прокуратуре проанализировать проблемы, касающиеся уголовного и административного преследования предпринимательства, и представить свои предложения.

«Деловые объединения и Агентство стратегических инициатив - предлагаю им создать специальную цифровую платформу, они, собственно говоря, сами вышли с этой инициативой, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу», — сказал Путин.

Он также обратился к руководителям правоохранительных органов и призвал их не пугаться нового цифрового инструмента.

«Это подспорье как раз для руководства этих органов с тем, чтобы руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне для начала», — отметил президент.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которые позволят запустить цифровую платформу с данными о давлении на бизнес.

«Правоохранительным ведомствам – МВД, ФСБ, Генпрокуратуре, Следственному комитету - подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая четкие сроки их рассмотрения. И уже к концу года такая платформа должна начать действовать хотя бы в пилотном режиме», — подчеркнул президент.