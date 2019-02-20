Во вторник в 10:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушение части кровли отдельно стоявшего здания по адресу: Московская область, Можайский городской округ, деревня Тропорево.
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Во вторник в 10:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушение части кровли отдельно стоявшего здания по адресу: Московская область, Можайский городской округ, деревня Тропорево.
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