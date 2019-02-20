РИАМО – 20 фев. Россия является крупнейшим экспортером пшеницы, в минувшем году объемы поставок составили 44 миллиона тонн, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Важнейший показатель возможности и конкурентоспособности бизнеса – расширение экспорта, выход на внешние рынки. Хороший пример для этого – успехи отечественного сельского хозяйства. В 2018 году рост был 19,4%, экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году должно быть уже 45 миллиардов. Кстати, мы являемся одним из крупнейших экспортеров пшеницы – в прошлом году объемы ее экспорта составили 44 миллиона тонн», – сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Он добавил, что благодаря разработке российских ученых страна обеспечила свою независимость по семенам пшеницы.

По словам президента, в России должен быть в наличии весь набор передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам.