РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Активисты танцевальной студии подмосковного Подольска показали танцевальную постановку-приветствие к приезду российской певицы Светланы Сургановой, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель студии танцев 3D MoTiON Анна Григорьева.

Певица Сурганова и ее группа провели концерт в городском округе Подольск 19 февраля во Дворце культуры «Октябрь». К приезду знаменитости активисты студии 3D MoTiON подготовили специальное приветствие.

«Мы показали танцевальную постановку-приветствие. Она состояла из нескольких танцев под разные песни певицы, в том числе и под ее новый хит «Фурия». Сама постановка представляла собой некую пародию на новый клип этой песни («Фурия», – ред.). Всего в танцевальном приветствии приняли участие восемь человек, а также ряд людей помогали нам с организацией», – сказала Григорьева.

Она отметила, что певице понравилось такое необычное приветствие и все прошло, как и было запланировано. За помощь Григорьева поблагодарила Дворец культуры «Октябрь».