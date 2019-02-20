РИАМО – 20 фев. В 2021 году темпы роста экономики в России должны превысить отметку в 3%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В среду в Гостином дворе Путин огласил послание Федеральному Собранию.

«Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции», - сказал Путин.

Он также поручил обеспечить благоприятные микро- и макроэкономические условия для роста.

Также Путин сообщил, что впервые в истории страны международные резервы полностью покрывают внешний долг.