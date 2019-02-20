РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. Парковку автомобилей планируют запретить на улице Ленина в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Администрация городского округа информирует о том, что на улице Ленина в районе домов №№2 и 4 планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств вдоль проезжей части. Просьба соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения (ПДД)», – говорится в сообщении.

Транспортные средства, нарушающие требования дорожных знаков, будут эвакуированы.