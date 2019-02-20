РИАМО - 20 фев. Президент России Владимир Путин поставил задачу ускорить в России развитие паллиативной помощи, сейчас завершается работа над законопроектом о паллиативной помощи.

«Вчера депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, при необходимости оперативно внесем коррективы, обязательно учитывая позицию волонтеров, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей», – сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Он уточнил, что сегодня в паллиативной помощи в стране нуждаются от 800 тысяч до миллиона человек.