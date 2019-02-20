РИАМО – 20 фев. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и правительство Москвы должны сформировать Национальный космический центр, сообщил президент России Владимир Путин.
В среду в Гостином дворе Путин огласил послание Федеральному Собранию.
«Поручаю «Роскосмосу» совместно с правительством в Москве сформировать Национальный космический центр, который объединит конструкторские бюро и опытные производства», – сказал Путин.
Глава государства уточнил, что также центр должен обеспечить проведение исследований и подготовку кадров.
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