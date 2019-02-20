РИАМО – 20 фев. Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Генеральной прокуратуре проанализировать проблемы, касающиеся уголовного и административного преследования предпринимателей.

В среду в Гостином дворе Путин огласил послание Федеральному Собранию.

«Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или административного наказания», — сказал Путин.

Он отметил, что почти 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. По словам президента, это значит, что дела возбуждали по непонятным соображениям. В результате на одного предпринимателя, у которого разваливается бизнес, в среднем приходится около 130 сотрудников, потерявших работу.

«Нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей (предпринимателей – ред.)», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что сегодня продление ареста бизнесменам порой происходит без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий.

«Я прошу Верховный суд и Генеральную прокуратуру проанализировать эти проблемы и представить соответствующие предложения», — заключил Путин.