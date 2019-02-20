РИАМО – 20 фев. Начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов обратился к депутатам Мосгордумы с просьбой о поддержке законодательной инициативы об обязательном дактилоскопировании всех иностранных граждан, въезжающих в Россию, передает корреспондент РИАМО в среду.

«Хочу обратиться с предложением поддержать законодательную инициативу, прорабатываемую на сегодняшний день МВД РФ об обязательном дактилоскопировании всех иностранных граждан, въезжающих в страну. Данная мера позволит более точно вести дактилоскопический учет иностранных граждан и выявлять лиц, представляющих оперативный интерес, а также окажет сильное профилактическое воздействие», – сказал Баранов в ходе заседания Московской городской думы.

Он уточнил, что отпечатки пальцев в обязательном порядке сейчас берут только у трудовых мигрантов, кроме граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Соответственно, выходцы из этих стран освобождены дактилоскопической регистрации.