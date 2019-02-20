РИАМО - 20 фев. Депутаты Московской городской думы приняли законопроект о внесении изменения в статью 2 городского закона «О налоге на имущество организаций», подразумевающий продление переходного периода по налогу на имущество для бизнеса, передает в среду корреспондент РИАМО.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 2 закона города Москвы от 5 ноября 2003 года №64 «О налоге на имущество организаций» направлен на совершенствование налогового законодательства столицы.

«Данным законопроектом предлагается ввести льготную ставку на налог на недвижимое имущество организаций. Напомню, что введение налога на имущество организаций в процентах от кадастровой стоимости мы с вами начали в 2014 году. Мы еще тогда предусмотрели поэтапный переход к максимальной ставке, которая предусматривалась федеральным законодательством», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Он отметил, что продление переходного периода означает для предпринимателей получение налоговой льготы в размере 49 миллиардов рублей суммарно за пятилетний период.

Согласно статье 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов России. При этом налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, не может превышать 2%.

Законом города Москвы «О налоге на имущество организаций» на налоговые периоды 2014-2018 годов были установлены пониженные ставки налога на имущество организаций в отношении указанных объектов недвижимости.

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на организации при исчислении налога на имущество организаций в 2019 году и последующие налоговые периоды законопроектом предлагается определить следующие размеры налоговых ставок в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость: 1,6% - в 2019 году, 1,7% - в 2020 году, 1,8% - в 2021 году, 1,9% - в 2022 году, 2% - в 2023 году и последующие налоговые периоды.