РИАМО – 20 фев. Освобождение от налога на прибыль медицинских и образовательных учреждений в стране должно стать не только бессрочным, но также распространиться на библиотеки и театры, сообщил президент России Владимир Путин.



«Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки», – сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Он добавил, что эта мера позволит учреждениям экономить ежегодно порядка 4 миллиардов рублей. Эти средства организации смогут направить на свое развитие и повышение зарплат сотрудникам.

Кроме того, это станет стимулом для частных инвестиций, подчеркнул глава государства.