РИАМО - 20 фев. В ближайшие годы в России необходимо начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В среду в Гостином дворе Путин огласил послание Федеральному Собранию.

«Нужно смотреть вперед. Задача ближайших лет - организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения - 5G», - сказал Путин.

Он добавил, что необходимо кратно увеличить возможности спутниковой группировки.