РИАМО – 20 фев. Президент России Владимир Путин предложил расширить в стране практику использования электронных туристических виз.

В среду в Гостином дворе Путин огласил послание Федеральному Собранию.

«Интерес к России, природе, памятникам огромен. С учетом успеха проведения чемпионата мира по футболу предлагаю шире принять электронные визы. Подумать, как упростить визовые формальности для туристов», - сказал Путин.

Ранее Путин поручил Минприроды провести детальную ревизию во всех российских заповедниках.