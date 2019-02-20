РИАМО – 20 фев. В России поддержат местные инициативы и проекты, связанные с краеведением и народным творчеством, сообщил президент России Владимир Путин.

«Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, в том числе направить дополнительно на эти цели средства из фонда президентских грантов», – сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

По его словам, в рамках национального проекта «Культура» выделено более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов, а также домов культуры.