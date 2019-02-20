РИАМО – 20 фев. Главы регионов должны за два года решить проблемы в школах без отопления и канализации, сообщил в среду президент России Владимир Путин.

В среду в Гостином дворе Путин оглашает послание Федеральному Собранию.

«Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2000 году, до 85% в 2018 году, но порядка 200 тысяч ребят ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это менее 1,5% школьников. Обращаю внимание глав регионов, где есть еще такие школы, за два года проблему нужно полностью решить, мы можем это сделать, правительство думает об этом», – сказал Путин.

Он поручил поддержать те регионы, где нет собственных возможностей.

Ранее Путин также поручил создать дополнительно не менее 270 тысяч новых мест в яслях России до 2021 года.