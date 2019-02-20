РИАМО – 20 фев. Президент России Владимир Путин предложил запустить в стране со следующего года программу поддержки сельских педагогов «Земский учитель».

В среду в Гостином дворе Путин оглашает послание Федеральному Собранию.

«Сегодня уже говорил о расширении программы «Земский доктор», предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей могут получать педагоги, которые захотят и переедут работать в села и малые города», - сказал Путин.

Он также сообщил, что не позднее 2023 года в ряде регионов страны заработают культурно-образовательные центры.