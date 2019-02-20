РИАМО – 20 фев. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать защищенный бренд отечественной чистой зеленой продукции, по мнению российского лидера, продукция этого бренда будет успешна за рубежом.

«Наше естественное преимущество, я думаю, что все с этим согласятся, это огромные природные возможности. Их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции. Поручаю правительству создать защищенный бренд отечественной чистой зеленой продукции», — сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, бренд должен подтверждать, что в производстве продукции использовались только безопасные для здоровья человека технологии. Бренд также должен служить гарантией качества и на внутреннем, и на внешнем рынке.

«На внешнем пойдет влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось за границей», — отметил президент.