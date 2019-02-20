РИАМО – 20 фев. Во всех школах России должен быть обеспечен доступ к высокоскоростному интернету к 2021 году, сообщил президент России Владимир Путин.

«К концу 2021 года все школы России должны иметь не простой доступ в Сеть, а высокоскоростной интернет. В 2006 году при подключении школ к интернету ориентировались на скорость 128 килобит в секунду, сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду.

Скорость должна вырасти минимум в 400 раз», – сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

По словам президента, высокоскоростной интернет должен открыть школьникам доступ к лекциям и урокам известных преподавателей, а также конкурсам и олимпиадам.