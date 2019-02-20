РИАМО – 20 фев. Все российские детские поликлиники должны перейти на новые стандарты в 2021 году, сообщил президент России Владимир Путин.

В среду в Гостином дворе Путин оглашает послание Федеральному Собранию.

«В 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты («Бережливая поликлиника» – ред.) все детские поликлиники. Нужно, чтобы люди почувствовали бережное отношение к семье со стороны государства», – сказал Путин.

Глава государства пояснил, что у человека должна появится возможность на осмотр без дополнительных формальностей. Путин дополнил, что запись может быть осуществлена из дома.

«Для повышения доступности должна работать информатизация здравоохранения. В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами», – заявил Путин.

Президент уточнил, что в эту систему необходимо включить медико-социальную экспертизу, чтобы освободить граждан от сбора справок.