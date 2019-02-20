РИАМО – 20 фев. Все особо охраняемые природные территории и заповедники в России должны быть поставлены на кадастровый учет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В среду в Гостином дворе Путин оглашает послание Федеральному Собранию.

«В этом году откроются новые заповедные национальные парки в республиках Дагестан, Коми и Саха (Якутия), в Алтайском крае и Челябинской области. Но хочу заострить внимание - у многих охраняемых территорий границы до сих пор не определены. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию, все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, недопустимо изъятие территорий, вырубка леса и капитальное строительство.