РИАМО - 20 фев. В прошедшем году в столице прошло почти 30 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 4 миллионов человек, сообщил в ходе заседания Московской городской думы начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

В среду депутаты Мосгордумы заслушали отчет начальника ГУ МВД России по столице Олега Баранова о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2018 год.

«Сегодня можно абсолютно точно говорить, что за последние десятилетия прошедший год стал беспрецедентным по количеству значимых для Российской Федерации событий. Безусловно, это выборы президента России, чемпионат мира по футболу 2018 года, выборы мэра Москвы. Всего в 2018 году порядка 29 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие порядка 4 миллионов жителей и гостей столицы. Только шествие «Бессмертный полк» в прошедшем году стало самым массовым за всю историю его проведения – на улицы города вышло свыше 1 миллиона человек», – сказал Баранов.

Он добавил, что наиболее приоритетной задачей для полиции Москвы является раскрытие преступлений.

«Удалось сохранить положительную динамику последних лет по сокращению преступности», – добавил Баранов.

Он отметил, что в прошлом году выявлено 53 преступления экстремистской направленности. Эффективность работы по раскрытию данных преступлений возросла на 50%. Также выявлено 76 преступлений террористического характера, число раскрытий преступлений данного вида выросло почти на 80%.

«Взаимодействие депутатов Мосгордумы и Главного управления МВД России по городу Москве не ограничивается заслушиванием ежегодного отчета. Столичный парламент оказывает содействие в рассмотрении инициатив ведомства по совершенствованию законодательства, проводится совместная работа по обращениям граждан. Сотрудники столичного главка принимают активное участие в обсуждении вопросов, касающихся хостелов в жилых домах, безопасности детей в игровых комнатах в торговых центрах, проблем руфинга и зацепинга», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что на контроле ведомства находятся вопросы противодействия нелегальной миграции в столице. Показатели действительно постоянно улучшаются, хотя некоторые проблемы остаются.

«Если говорить о показателях, то количество преступлений в Москве стабильно снижается. Этому способствует эффективная профилактическая работа в городе, в том числе благодаря реализации программы «Безопасный город». В прошлом году в рамках программы почти половина камер наружного видеонаблюдения были заменены на более совершенные. Вводится система распознавания лиц, которая позволит выявлять преступников, находящихся в розыске. Сегодня видеонаблюдение ведется повсеместно – во дворах, в подъездах, общественных местах, что способствует значительному повышению раскрываемости преступлений», – добавил Шапошников.