РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Подольская городская прокуратура в ходе проверки в микрорайоне Климовск выявила предприятия, на которых завышали цены на социально значимые продукты и хранили товар без этикеток, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник городского прокурора Светлана Давлетшина.

Подольская городская прокуратура совместно со специалистами комитета по экономике администрации горокруга Подольск и Подольского территориального отдела Территориального управления Роспотребнадзора по Московской области по поручению прокуратуры региона проверила пять пунктов продажи продуктов на соблюдение законодательства о формировании розничных цен на социально значимые продукты питания. В том числе ООО «Фортуна-Н», ООО «Золотая рыбка», ООО «Агроаспект», АО «Дикси-Юг», ИП Петросян Э.Л., торгующих в микрорайоне Климовск.

«В ходе проведения проверки соблюдения требований при формировании розничных цен на социально значимые продукты питания установлено, что торговыми предприятиями ООО «Агроаспект», АО «Дикси-Юг» и ИП Петросян Э.Л. допускается рост торговой надбавки с января 2019 года на социально значимые продукты питания более чем на 30 % в нарушение требований федерального закона РФ и постановления правительства РФ», – говорится в сообщении.

В ходе проверки предприятия и ИП торговую надбавку на социально значимые продукты питания привели в соответствие с действующим законодательством, нарушения устранили.

Кроме того, при проведении проверки выявлена продукция без полной и достоверной информации о ее виде, производителе, дате изготовления, сроков годности, условий хранения.

В связи с этим городской прокуратурой по результатам проверки в отношении должностных лиц – директоров ООО «Фортуна», АО «Дикси-Юг», АО «Агроаспет», ООО «Золотая Рыбка» и ИП Петросян Э.Л. возбуждены дела об административном правонарушении по признакам правонарушений, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), которые направлены для рассмотрения в Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области.