РИАМО - 20 фев. В столице задержали двух злоумышленников, которые попытались ограбить трех человек в лифте дома на улице Маршала Баграмяна, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 18 февраля в службу «02» сообщили о драке по адресу: улица Маршала Баграмяна, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 18 февраля в 12:30 двое неизвестных в подъезде №2 указанного дома зашли в лифт вместе с тремя гражданами: 1980, 1971 и 1980 годов рождения, заблокировали двери, один из неизвестных распылил в кабине лифта перцовый баллончик, потребовали передать им денежные средства», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленники пытались похитить у первого потерпевшего 66 тысяч рублей, у второго - тысячу рублей и у третьего – 500 рублей, но в связи с оказанным сопротивлением, ничего не взяв, скрылись.

Собеседник агентства уточнил, что позже полицейские задержали двух подозреваемых 1990 и 1984 годов рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.